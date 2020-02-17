17.02.2020 10:32

Воскресным вечером жильцы харьковской девятиэтажки спасались от пожара (ФОТО)

Во время пожара в девятиэтажном жилом доме пожарными были эвакуированы 32 жители



// ГСЧС

16 февраля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по улице Ньютона, 8.



На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На месте было установлено, что в квартире на седьмом этаже горят домашние вещи на площади около 18 кв.м. Из-за задымления лестничной клетки, пожарным пришлось эвакуировать 32 жители с верхних этажей.



В 22:03 пожар был локализован, а в 23:06 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.