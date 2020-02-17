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17.02.2020  10:32   

Воскресным вечером жильцы харьковской девятиэтажки спасались от пожара (ФОТО)

Во время пожара в девятиэтажном жилом доме пожарными были эвакуированы 32 жители


// ГСЧС

16 февраля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по улице Ньютона, 8.

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На месте  было установлено, что в квартире на седьмом этаже горят домашние вещи на площади около 18 кв.м. Из-за задымления лестничной клетки, пожарным пришлось эвакуировать 32 жители с верхних этажей.

В 22:03 пожар был локализован, а в 23:06 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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