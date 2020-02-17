Бездомная женщина пострадала в частном домовладении

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме Змиева.
О пожаре в доме на Привокзальной площади Змиева в службу «101» сообщили 15 февраля в 12:30.
На момент прибытия спасателей в здании огнем были охвачены домашние вещи на площади около 25 кв.м.
Во время пожара пострадала бездомная 49-летняя женщина, у нее наблюдались признаки отравления угарным газом. После осмотра врачей она от госпитализации отказалась.
В 12:50 пожар был локализован, в 13:57 полностью ликвидирован.
Причина ее возникновения - неосторожное обращение с огнем.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
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