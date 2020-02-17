Главная Новости Криминал и происшествия Бездомная женщина пострадала в частном домовладении
17.02.2020  09:19   

Бездомная женщина пострадала в частном домовладении

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме Змиева.


// Facebook

О пожаре в доме на Привокзальной площади Змиева в службу «101» сообщили 15 февраля в 12:30.

На момент прибытия спасателей в здании огнем были охвачены домашние вещи на площади около 25 кв.м.

Во время пожара пострадала бездомная 49-летняя женщина, у нее наблюдались признаки отравления угарным газом. После осмотра врачей она от госпитализации отказалась.

В 12:50 пожар был локализован, в 13:57 полностью ликвидирован.

Причина ее возникновения - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия На Основе выгорели пустующие гаражи и дом (ФОТО) 17.02 Криминал и происшествия Короткое замыкание вызвало очередной ночной пожар со смертельным исходом 17.02 Криминал и происшествия Пожар не позволил технике своевременно выехать на ремонт дорог (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 