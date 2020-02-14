Главная Новости Криминал и происшествия Черные лесорубы: гастролер и местный напилили дубков на семь лет тюрьмы (ФОТО)
14.02.2020  16:19   

Черные лесорубы: гастролер и местный напилили дубков на семь лет тюрьмы (ФОТО)

Парочку злоумышленников с бензопилой поймали на горячем копы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года в 17:00 в Валковский отдел полиции поступила информация о том, что в лесу около села Бугаевка неизвестные пилят деревья.
 
При выезде на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в лесу признаки порубки дубов.
 
Неподалеку находились двое мужчин - 46-летний житель Черниговской области и 29-летний житель Харьковщины.
 
Злоумышленники успели спилить 3 дерева и надпилили еще 7.
 
Работники полиции изъяли древесину и бензопилу.
 
Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.
 
Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного нарушителями и решается вопрос об объявлении им о подозрении.
 
Расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
12.02 Криминал и происшествия Незаконная порубка на 100 миллионов: дело направлено в суд (ФОТО) 05.02 Криминал и происшествия Парочка черных лесорубов напилила в Алексеевском лугопарке на 400 тысяч и пять лет тюрьмы (ФОТО) 24.01 Криминал и происшествия Черные лесорубы: мастера леса и лесничий могут сесть за халатность
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 