14.02.2020 16:19

Черные лесорубы: гастролер и местный напилили дубков на семь лет тюрьмы (ФОТО)

Парочку злоумышленников с бензопилой поймали на горячем копы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года в 17:00 в Валковский отдел полиции поступила информация о том, что в лесу около села Бугаевка неизвестные пилят деревья.

При выезде на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в лесу признаки порубки дубов.

Неподалеку находились двое мужчин - 46-летний житель Черниговской области и 29-летний житель Харьковщины.

Злоумышленники успели спилить 3 дерева и надпилили еще 7.

Работники полиции изъяли древесину и бензопилу.

Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного нарушителями и решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Расследование продолжается.