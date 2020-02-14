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14.02.2020  13:19   

Ограбление у киоска: выхватил кошелек и убежал

Копы задержали разбойника, напавшего на женщину.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, возле киоска на улице Полтавский шлях злоумышленник толкнул женщину и выхватил из ее рук кошелек.
 
42-летняя женщина сразу обратилась в полицию.
 
Страджи порядка из Холодногорского отдела на станции «Харьков-Пассажирский» во время отработки прилегающей территории быстро обнаружили и задержали нападавшего.
 
Им оказался 37-летний мужчина.
 
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
 
Решается вопрос о применении в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбойник, харьков
 
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