14.02.2020 13:19
Ограбление у киоска: выхватил кошелек и убежал
Копы задержали разбойника, напавшего на женщину.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, возле киоска на улице Полтавский шлях злоумышленник толкнул женщину и выхватил из ее рук кошелек.
42-летняя женщина сразу обратилась в полицию.
Страджи порядка из Холодногорского отдела на станции «Харьков-Пассажирский» во время отработки прилегающей территории быстро обнаружили и задержали нападавшего.
Им оказался 37-летний мужчина.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Решается вопрос о применении в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.