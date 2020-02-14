14.02.2020 13:19

Ограбление у киоска: выхватил кошелек и убежал

Копы задержали разбойника, напавшего на женщину.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, возле киоска на улице Полтавский шлях злоумышленник толкнул женщину и выхватил из ее рук кошелек.

42-летняя женщина сразу обратилась в полицию.

Страджи порядка из Холодногорского отдела на станции «Харьков-Пассажирский» во время отработки прилегающей территории быстро обнаружили и задержали нападавшего.

Им оказался 37-летний мужчина.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Решается вопрос о применении в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.