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14.02.2020  10:17   

Спасатели три часа тушили крупный пожар в частном секторе Харькова (ФОТО)

В Киевском районе города горели нежилые вспомогательные сооружения в двух домовладениях.


// ГСЧС

13 февраля в 21:22 поступило сообщение о пожаре по улице Скобелевской, 29. На территории частного жилого сектора горели нежилые вспомогательные здания.

К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в двух из пяти зданиях, расположенных вплотную, горят внутренние деревянные конструкции и различные электроприборы и детали на общей площади 150 кв. м.

Кроме того, огонь перекинулся на деревянную хозяйственную постройку и беседку соседнего частного домовладения.

Пожар был локализован в 23:33 и ликвидирован в 1:17.

Его причина устанавливается. Травмированных и погибших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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