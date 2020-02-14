Спасатели три часа тушили крупный пожар в частном секторе Харькова (ФОТО)

В Киевском районе города горели нежилые вспомогательные сооружения в двух домовладениях.
13 февраля в 21:22 поступило сообщение о пожаре по улице Скобелевской, 29. На территории частного жилого сектора горели нежилые вспомогательные здания.
К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в двух из пяти зданиях, расположенных вплотную, горят внутренние деревянные конструкции и различные электроприборы и детали на общей площади 150 кв. м.
Кроме того, огонь перекинулся на деревянную хозяйственную постройку и беседку соседнего частного домовладения.
Пожар был локализован в 23:33 и ликвидирован в 1:17.
Его причина устанавливается. Травмированных и погибших нет.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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