13.02.2020 18:19

Стрельба патрульного по машине: рассказ водителя обстрелянного авто (ВИДЕО)

Появилось видео с водителем Subaru, в которую сегодня ночью стреляли копы.



//t.me

В соцсети появилось видео рассказа о происшедшем водителя обстрелянной машины.

По словам мужчины, он был абсолютно трезвый и никого не сбивал и даже если бы был пьяным и не в адеквате, то действия патрульных оправдать нельзя, ведь на заднем сидении мог сидеть, к примеру, его ребенок.

Напомним, что 13 февраля 2020 года ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль «Subaru», водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.