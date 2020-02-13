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13.02.2020  18:19   

Стрельба патрульного по машине: рассказ водителя обстрелянного авто (ВИДЕО)

Появилось видео с водителем Subaru, в которую сегодня ночью стреляли копы.


//t.me
В соцсети появилось видео рассказа о происшедшем водителя обстрелянной машины.
 
По словам мужчины, он был абсолютно трезвый и никого не сбивал и даже если бы был пьяным и не в адеквате, то действия патрульных оправдать нельзя, ведь на заднем сидении мог сидеть, к примеру, его ребенок.
 
Напомним, что 13 февраля 2020 года ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль «Subaru», водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.

Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни полицейского.

Полицейский в соответствии с требованиями п. 7 ч. 4 ст. 46 «Закона Украины о Национальной полиции Украины», произвел три выстрела для остановки транспортного средства, однако автомобиль исчез.

Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

 
Тэги:  стрельба, патрульный, харьков, хролы
 
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