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13.02.2020  17:41   

У приюті для тварин спростовують інформацію про отруєння собак на ХТЗ

Інформація про масове отруєння собак в районі ХТЗ, що з'явилася в ЗМІ на початку лютого, не відповідає дійсності.


//city.kharkov.ua
Про це заявили в КП «Центр поводження з тваринами». За інформацією центру, в одному з харківських ЗМІ повідомлялося, що в результаті отруєння нібито постраждали 10 домашніх собак і навіть були виявлені трупи тварин.
 
Співробітники підприємства провели власне розслідування, за підсумками якого встановили, що ні в одній з ветклінік району не зафіксовано випадків хімічного отруєння собак.
 
«Ми опитали жителів цього району, їх відповіді були приблизно однакові: «мені сказали, я чув, я особисто не бачив, але чув від сусіда». Один чоловік нам розповів, що минулого тижня, виявивши симптоми отруєння у свого собаки, звернувся в одну з місцевих ветклініки, але тварина померла прямо там. Однак лікар цієї клініки слова чоловіка спростовує, стверджуючи, що такого випадку ніколи не було. За його словами, в медустанову зверталися люди з тваринами, у яких були пронос і нудота, але це була бактеріальна інфекція, і собаки після лікування відчувають себе добре», - розповіли в установі.
 
У притулку також зазначили, що за останні сім років випадків отруєння безпритульних тварин в Харкові зафіксовано не було.
 
Співробітники центру закликають харків'ян ретельно підбирати продукти харчування для своїх тварин, не забувати про планові вакцинації і не піддаватися паніці.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  приют для животных, отравление собак, харьков
 
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