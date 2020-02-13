13.02.2020 17:41

У приюті для тварин спростовують інформацію про отруєння собак на ХТЗ

Інформація про масове отруєння собак в районі ХТЗ, що з'явилася в ЗМІ на початку лютого, не відповідає дійсності.



//city.kharkov.ua

Про це заявили в КП «Центр поводження з тваринами». За інформацією центру, в одному з харківських ЗМІ повідомлялося, що в результаті отруєння нібито постраждали 10 домашніх собак і навіть були виявлені трупи тварин.

Співробітники підприємства провели власне розслідування, за підсумками якого встановили, що ні в одній з ветклінік району не зафіксовано випадків хімічного отруєння собак.

«Ми опитали жителів цього району, їх відповіді були приблизно однакові: «мені сказали, я чув, я особисто не бачив, але чув від сусіда». Один чоловік нам розповів, що минулого тижня, виявивши симптоми отруєння у свого собаки, звернувся в одну з місцевих ветклініки, але тварина померла прямо там. Однак лікар цієї клініки слова чоловіка спростовує, стверджуючи, що такого випадку ніколи не було. За його словами, в медустанову зверталися люди з тваринами, у яких були пронос і нудота, але це була бактеріальна інфекція, і собаки після лікування відчувають себе добре», - розповіли в установі.

У притулку також зазначили, що за останні сім років випадків отруєння безпритульних тварин в Харкові зафіксовано не було.

Співробітники центру закликають харків'ян ретельно підбирати продукти харчування для своїх тварин, не забувати про планові вакцинації і не піддаватися паніці.