Главная Новости Криминал и происшествия ЧП на Салтовке - труп мужчины лежит на улице (ФОТО, Обновлено)
13.02.2020  16:29   

ЧП на Салтовке - труп мужчины лежит на улице (ФОТО, Обновлено)

Об этом сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщиди в ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года около 9:32 в дежурную часть Московского отдела полиции поступила инфоромация от прохожих о том, что у подъезда дома № 27 на улице Валентиновской лежит человек.  

На месте происшествия информация нашла свое подтверждение. 

Личность умершего установлена.  

Им оказался 33-летний харьковчанин. 

По словам матери, в последнее время мужчина жаловался на боль в груди. 

Тело умершего нарпавлено в морг для установления причны смерти. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.  115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
12.02 Криминал и происшествия Страшная смерть малыша: собственная собака загрызла 4-летнего мальчика (ФОТО) 11.02 Криминал и происшествия На салтовском стадионе умер мужчина 10.02 Криминал и происшествия Мужчина подорвался на неизвестном устройстве в лесу под Харьковом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 