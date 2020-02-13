ЧП на Салтовке - труп мужчины лежит на улице (ФОТО, Обновлено)

Об этом сообщают очевидцы.
Как сообщиди в ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года около 9:32 в дежурную часть Московского отдела полиции поступила инфоромация от прохожих о том, что у подъезда дома № 27 на улице Валентиновской лежит человек.
На месте происшествия информация нашла свое подтверждение.
Личность умершего установлена.
Им оказался 33-летний харьковчанин.
По словам матери, в последнее время мужчина жаловался на боль в груди.
Тело умершего нарпавлено в морг для установления причны смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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