13.02.2020 16:29

ЧП на Салтовке - труп мужчины лежит на улице (ФОТО, Обновлено)

Об этом сообщают очевидцы.



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Как сообщиди в ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года около 9:32 в дежурную часть Московского отдела полиции поступила инфоромация от прохожих о том, что у подъезда дома № 27 на улице Валентиновской лежит человек.

На месте происшествия информация нашла свое подтверждение.

Личность умершего установлена.

Им оказался 33-летний харьковчанин.

По словам матери, в последнее время мужчина жаловался на боль в груди.

Тело умершего нарпавлено в морг для установления причны смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».