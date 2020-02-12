12.02.2020 19:13

Страшная смерть малыша: собственная собака загрызла 4-летнего мальчика (ФОТО)

Трагедия разыгралась под Харьковом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о трагедии в одном из поселков района поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции 12 февраля 2020 года около 16:00.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехало руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.

Полицейские предварительно установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе.

В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.

По словам родных мальчика, 3-летнего пса семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.