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12.02.2020  19:13   

Страшная смерть малыша: собственная собака загрызла 4-летнего мальчика (ФОТО)

Трагедия разыгралась под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о трагедии в одном из поселков района поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции 12 февраля 2020 года около 16:00.
 
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехало руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.
 
Полицейские предварительно установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе.
 
В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.
 
Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.
 
По словам родных мальчика, 3-летнего пса семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.
 
Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  загрызла малыша, смерть, харьков, убийство
 
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