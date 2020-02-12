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12.02.2020  14:41   

ДТП: фура остановила движение

Об аварии сообщают очевидцы


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Полтавском шляхе в районе Холодной горы - авария.

Здесь фура перегородила дорогу.

Собирается пробка, стоит и электротранспорт. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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