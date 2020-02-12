12.02.2020 12:49

Фальшивый ремонт дороги: чиновник-мошенник присвоил 200 тысяч гривен

За ремонт дороги «на бумаге» поселковый голова будет отвечать в суде.



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Прокуратурой Харьковской области направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из поселковых председателей Харьковской области, который по предварительному сговору с директором коммерческого предприятия - подрядной организации завладел бюджетными денежными средствами в размере около 200 тыс. грн при ремонте дорог поселка и подделал документы (ч. 3 ст . 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры Артура Оганнисяна, установлено, что в течение 2017 года председателем поселкового совета и директором коммерческого предприятия только «на бумаге» выполнялся ремонт дороги центральной улице поселка, которая вообще не нуждалась в ремонте.

При этом выделены поселковым советом денежные средства на ремонт были переведены на счета подрядной организации и в дальнейшем присвоены председателем совета и директором предприятия.

В ходе досудебного следствия поселковому голове сообщено о подозрении в завладении бюджетными денежными средствами и подделке документов (ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 УК Украины).

Также в ходе досудебного расследования заочно сообщено о подозрении директору подрядной организации по ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение бюджетными средствами). В связи с уклонением от следствия (выездом за пределы страны) указанного директора подрядной организации объявлен в розыск.

Сейчас идет досудебное расследование по этому факту.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.