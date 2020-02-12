На улице Мира в лесополосе нашли труп

В Харькове в лесополосе обнаружен труп мужчины - об этом УНН сообщили правоохранители.
ело мужчины, которому на вид около 40 лет, обнаружено в лесополосе по улице Мира. На лице покойного ссадины, других видимых травм или повреждений предварительно не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
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