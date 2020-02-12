12.02.2020 11:59

На улице Мира в лесополосе нашли труп

В Харькове в лесополосе обнаружен труп мужчины - об этом УНН сообщили правоохранители.



Фото: УНН

ело мужчины, которому на вид около 40 лет, обнаружено в лесополосе по улице Мира. На лице покойного ссадины, других видимых травм или повреждений предварительно не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).