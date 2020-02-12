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12.02.2020  11:59   

На улице Мира в лесополосе нашли труп

В Харькове в лесополосе обнаружен труп мужчины - об этом УНН сообщили правоохранители.


Фото: УНН

ело мужчины, которому на вид около 40 лет, обнаружено в лесополосе по улице Мира. На лице покойного ссадины, других видимых травм или повреждений предварительно не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Источник:   УНН
 Тэги:  полиция, труп, харьков, хтз
 
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