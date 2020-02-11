11.02.2020 14:51

Полицейские выручили из снежного плена грузовик

Полицейские Харьковщины помогают гражданам, пострадавшим от непогоды.



hk.npu.gov.ua

В связи с ухудшением погодных условий к патрулированию привлечены дополнительные наряды полиции, которые регулируют дорожное движение и немедленно реагируют на опасные ситуации на дорогах.

Так, сегодня во время патрулирования Балаклейского района полицейские помогли извлечь из снежного заноса грузовик, который занесло по скользкой дороге.

Группа реагирования патрульной полиции, чтобы избежать аварийной ситуации, временно перекрыла движение транспорта.

11 и 12 февраля на территории города и области ожидаются осадки в виде снега и дождя, порывы ветра и метель. Полиция Харьковщины призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Во время управления транспортными средствами учитывайте изменение погодных условий, соблюдайте безопасную дистанцию, интервал и правил маневрирования, включайте ближний свет фар, двигайтесь на безопасном скорости. Правильно паркуйте автомобили, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам также необходимо соблюдать правила перехода дороги - не выходить внезапно на проезжую часть, ведь автомобиль не может мгновенно остановиться.

При движении в темное время суток обозначьте свою одежду светоотражающими элементами.

Если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды - звоните по номеру «102» или сообщите об этом аварийные службы.