Неисправная печь и дымоход едва не оставили без жилья семью в Валковском районе (ФОТО)

11 февраля в 2:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Огульцы, ул. Шевченко, 42.
По прибытию к месту вызова районного спасательного подразделения ГСЧС установлено, что огнем охвачено часть жилого дома на площади 20 кв.м.
Существовала угроза распространения огня на весь дом. Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 04:00 и ликвидирован в 07:50.
Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь и спасли жилье.
Предполагаемая причина возгорания нарушение правил пожарной безопасности монтажу нагревательных печей и дымоходов.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
влажность:
давление:
ветер: