11.02.2020 16:27

Неисправная печь и дымоход едва не оставили без жилья семью в Валковском районе (ФОТО)

11 февраля в 2:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Огульцы, ул. Шевченко, 42.



://kh.dsns.gov.ua

По прибытию к месту вызова районного спасательного подразделения ГСЧС установлено, что огнем охвачено часть жилого дома на площади 20 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на весь дом. Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 04:00 и ликвидирован в 07:50.

Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь и спасли жилье.

Предполагаемая причина возгорания нарушение правил пожарной безопасности монтажу нагревательных печей и дымоходов.