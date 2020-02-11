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11.02.2020  16:27   

Неисправная печь и дымоход едва не оставили без жилья семью в Валковском районе (ФОТО)

11 февраля в 2:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Огульцы, ул. Шевченко, 42.


://kh.dsns.gov.ua

По прибытию к месту вызова районного спасательного подразделения ГСЧС установлено, что огнем охвачено часть жилого дома на площади 20 кв.м. 

Существовала угроза распространения огня на весь дом. Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 04:00 и ликвидирован в 07:50. 

Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь и спасли жилье.

Предполагаемая причина возгорания нарушение правил пожарной безопасности монтажу нагревательных печей и дымоходов.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, огонь, дом
 
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