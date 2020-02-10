Московский район: спасатели ликвидировали пожар в торговом павильоне (ВИДЕО)

Загорание произошло прямо во время работы мясного киоска: пользователи соцсетей язвительно заметили, что воскресный «шашлык» не задался.
09 февраля в 12:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем торговом павильоне, расположенном по адресу: г.. Харьков, ул. Героев Труда, 47/1.
К месту пожара прибыли 2 подразделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. Площадь пожара составила около 5 кв.м. В середине киоска горел электросчетчик, электрическая проводка, отделка стен и потолка, утеплитель. На момент возникновения возгорания данный киоск работал.
В 12:58 пожар был локализован, в 13:09 ликвидирован. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросчетчика. Пострадавших нет.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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