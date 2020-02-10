10.02.2020 10:08

В новострое возле Киевской горела мансарда: есть пострадавший (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Около половины пятого вечера 9 февраля в Харькове на улице Новоалександровской, 54а в ЖК «Журавлевский» загорелась крыша.



ГСЧС

Пожар начался на шестом этаже в двухуровневой квартире на мансарде с крышей.

Кроме того, огонь по деревянным конструкциям перекрытия и чердаки перекинулся на другие комнаты квартиры на 6-м этаже, а также частично на соседнюю квартиру. Площадь пожара составляла около 60 кв.м.



В результате пожара владелец одной из квартир, мужчина 1980 года рождения получил ожоги лица 1-2-й степени.



Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медикам о пожаре сообщили в 16:39. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 4 минуты и обнаружила пострадавшего мужчину 39 лет. Предоставив необходимую медицинскую помощь, его госпитализировали в ожоговый центр города Харькова.



«Мужчина рассказал, что занес домой аккумулятор, подключил его - после чего произошло возгорание. В данный момент идет ликвидация пожара», - рассказал помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.



В ликвидации пожара принимали участие 40 спасателей – шесть отделений спасателей на автоцистернах и два на автолестницах.



Пожар на крыше локализовали в 17:35. Полностью потушили в 19:23.



Причина возникновения пожара устанавливается.



