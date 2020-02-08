На пункте пропуска силовики задержали авто, «нафаршированные» элитным алкоголем и сигаретами

По сведениям харьковских таможенников, два случая провоза товаров с нарушением законодательства зафиксировали с интервалом 5 минут.
На таможенном пункте «Плетеневка» - нашествие алкогольных контрабандистов Слобожанская таможенниками сегодня зафиксировано несколько случаев перемещения незадекларированного алкоголя через границу путем сокрытия. В комментариях в соцсети таможенники выразили мнение, что: «видимо это связано с морозами, которые пришли наконец в Украине и перевозчики решили согреться».
Два идентичных случаи с интервалом во времени порядка пяти минут. Именно с этой разницей во времени из РФ в Украину заехали две легковушки, выбрав «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля таможенного пункта пропуска «Плетеневка» МП «Магистральный».
Анализ критериев риска, а именно частое перемещение, выезд за границу менее чем на пять часов, нервное поведение обоих водителей - заставил таможенников провести тщательный осмотр легковушек.
Под капотами, под сиденьями, в боковых полостях, в багажнике под запаской был обнаружен алкоголь и сигареты. В первом случае 29 пачек сигарет и 15 бутылок, во втором - 90 пачек и 25 бутылок. Товары не задекларированы, скрытые от таможенного контроля, поэтому на нарушителей составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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