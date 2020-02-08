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08.02.2020  17:57   

На пункте пропуска силовики задержали авто, «нафаршированные» элитным алкоголем и сигаретами

По сведениям харьковских таможенников, два случая провоза товаров с нарушением законодательства зафиксировали с интервалом 5 минут.


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На таможенном пункте «Плетеневка» - нашествие алкогольных контрабандистов Слобожанская таможенниками сегодня зафиксировано несколько случаев перемещения незадекларированного алкоголя через  границу путем сокрытия. В комментариях в соцсети таможенники выразили мнение, что: «видимо это связано с морозами, которые пришли наконец в Украине и перевозчики решили согреться». 

Два идентичных случаи с интервалом во времени порядка пяти минут. Именно с этой разницей во времени из РФ в Украину заехали две легковушки, выбрав «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля таможенного пункта пропуска «Плетеневка» МП «Магистральный». 

Анализ критериев риска, а именно частое перемещение, выезд за границу менее чем на пять часов, нервное поведение обоих водителей - заставил таможенников провести тщательный осмотр легковушек. 

Под капотами, под сиденьями, в боковых полостях, в багажнике под запаской был обнаружен алкоголь и сигареты. В первом случае 29 пачек сигарет и 15 бутылок, во втором - 90 пачек и 25 бутылок. Товары не задекларированы, скрытые от таможенного контроля, поэтому на нарушителей составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. 

 

Источник:   Слобожанская таможня Гостаможслужбы
 Тэги:  таможня, алкоголь, харьков, задержание, отряд, зеленый коридор
 
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