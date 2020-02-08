Главная Новости Криминал и происшествия 23-летняя злоумышленница напала с ножом на свою мать и ее молодого сожителя
08.02.2020  12:51   

23-летняя злоумышленница напала с ножом на свою мать и ее молодого сожителя

Пострадавших доставили в местную больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.


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Преступление произошло 6 февраля около 20:30 в городе Балаклее. В полицию поступило сообщение о том, что женщина ранила мать и ее товарища.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что в вечернее время между 23-летней женщиной и знакомым ее матери произошел конфликт. 

В результате 29-летний мужчина получил резаную рану головы. В это время дома находилась мать девушки. Женщина встала на защиту мужа, за что также получил телесные повреждения в виде резаной раны уха.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  поножовщина, полиция, харьковщина, арест, задержание
 
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