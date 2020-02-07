07.02.2020 10:30

Российских гастролеров, заявленных в спектакле в Харькове, 10 лет не пустят в Украину

В Харькове спектакль «Идеальный свидетель» заявлен на 18 марта и, по информации сайта продажи билетов,три четверти мест уже выкуплено.



// ГПСУ

Группа граждан Российской Федерации прибыла вчера в одно из пунктов пропуска на украинском-молдавской границе. Сотрудникам Государственной пограничной службы Украины они сообщили, что едут на гастроли.

Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель» и согласно уверениям относительно них нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях. Однако выяснилось, что двое из россиян является актерами, незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма.



Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года.



Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущено через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину.



После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова.



Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали о наличии у них запрета на въезд.



Однако граждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля но не пропущены в Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями через умышленное неисполнение решения совершивших правонарушения по ст.203-1 КУоАП и были привлечены к ответственности получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет. Другим 4 гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года в соответствии с нормами Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».