05.02.2020 19:11

На границе поймана пешая контрабандистка (ФОТО)

Персонаж пытался перенести через таможенную границу кислородные маски и сигареты.



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Как сообщает Гостаможслужба, на таможенном посте Магистральный обнаружена женщина с незадекларированными товарами — дымозащитными кислородными масками и блоками сигарет.

Женщина пешком направлялась из РФ в направлении Украины с двумя сумками.

Во время устного декларирования заявила, что не перемещает товары, которые запрещены или ограничены к перемещению.

Но в ходе проведения досмотра, таможенники обнаружили 4 маски и 2 блоков сигарет (400 шт.) .

На вопрос, почему товары не задекларированы, гражданка ответила, что получила их в подарок и считает своей собственностью.

Согласно порядку ввоза алкогольных и табачных изделий (ст. 376 #ТКУ) , граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины без письменного декларирования табачные изделия в количестве 200 сигарет или 250 граммов табака.

Кроме того, такие изделия не освобождаются от налогообложения таможенными платежами, если лицо, их ввозящее, отсутствовало в Украине менее чем 24 часа.

Согласно базы данных женщина перемещалась через государственную границу Украины к России 05.02.2020 в 06 часов 16 минут.

В отношении гражданки составлен протокол по статье 472 ТКУ ( незаявление по установленной форме сведений о товарах, подлежащих декларированию или в количестве, превышающем разрешенные нормы).