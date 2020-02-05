05.02.2020 19:11
На границе поймана пешая контрабандистка (ФОТО)
Персонаж пытался перенести через таможенную границу кислородные маски и сигареты.
facebook.com
Как сообщает
Гостаможслужба, на таможенном посте Магистральный обнаружена женщина с незадекларированными товарами — дымозащитными кислородными масками и блоками сигарет.
Женщина пешком направлялась из РФ в направлении Украины с двумя сумками.
Во время устного декларирования заявила, что не перемещает товары, которые запрещены или ограничены к перемещению.
Но в ходе проведения досмотра, таможенники обнаружили 4 маски и 2 блоков сигарет (400 шт.) .
На вопрос, почему товары не задекларированы, гражданка ответила, что получила их в подарок и считает своей собственностью.
Согласно порядку ввоза алкогольных и табачных изделий (ст. 376 #ТКУ) , граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины без письменного декларирования табачные изделия в количестве 200 сигарет или 250 граммов табака.
Кроме того, такие изделия не освобождаются от налогообложения таможенными платежами, если лицо, их ввозящее, отсутствовало в Украине менее чем 24 часа.
Согласно базы данных женщина перемещалась через государственную границу Украины к России 05.02.2020 в 06 часов 16 минут.
В отношении гражданки составлен протокол по статье 472 ТКУ ( незаявление по установленной форме сведений о товарах, подлежащих декларированию или в количестве, превышающем разрешенные нормы).