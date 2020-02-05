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05.02.2020  16:03   

Рейд по водохранилищам области выявил новых нарушителей (ФОТО)

Рыбпатруль Харьковщины в течение одного дня разоблачил 8 нарушений природоохранного законодательства.


//khr.darg.gov.ua

Такие результаты принес рыбоохранный рейд на р. Оскол и Краснооскольском водохранилище, в пределах Купянского района.

В частности, около 16:00 разоблачен житель Купянского района, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием. Нарушитель на резиновой лодке выловил 7 кг рыбы. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 4386 грн. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещеноое орудие лова (лесковая сетка), лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Позже рейдовая группа зафиксировала другое нарушение. Гражданин во время подводной охоты добыл 3 сомов и щуку. Общий вес рыбы составил 7 кг, что превысило суточную норму вылова водных биоресурсов (3 кг). У гражданина изъято орудие лова и выловленная рыба. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

 

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, нарушение, харьков
 
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