Рейд по водохранилищам области выявил новых нарушителей (ФОТО)

Рыбпатруль Харьковщины в течение одного дня разоблачил 8 нарушений природоохранного законодательства.
Такие результаты принес рыбоохранный рейд на р. Оскол и Краснооскольском водохранилище, в пределах Купянского района.
В частности, около 16:00 разоблачен житель Купянского района, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием. Нарушитель на резиновой лодке выловил 7 кг рыбы. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 4386 грн. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещеноое орудие лова (лесковая сетка), лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Позже рейдовая группа зафиксировала другое нарушение. Гражданин во время подводной охоты добыл 3 сомов и щуку. Общий вес рыбы составил 7 кг, что превысило суточную норму вылова водных биоресурсов (3 кг). У гражданина изъято орудие лова и выловленная рыба. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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