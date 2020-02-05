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05.02.2020  15:09   

Россиянин полями пробирался в Харьков

На Харьковщине пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.


// ГПСУ

В понедельник Ведущий наблюдение за участком границы участковый инспектор пограничной службы заметил на территории территории РФ мужчину, который направлялся в сторону Украины.

На место возможного незаконного пересечения границы выслали пограничный наряд.

Там правоохранители задержали гражданина России, 1976 года рождения. Он незаконно пересек границу из России в Украину в районе населенного пункта Красная Заря.

Сейчас за незаконное пересечение границы на иностранца составлены административные материалы. После рассмотрения дела судом он будет принудительно возвращен на территорию России. Также ближайшие пять лет мужчина не сможет въехать в Украину.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  нарушитель, пограничники, харьков
 
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