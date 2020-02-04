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04.02.2020  13:33   

Опасный клад: пошел в лес и... откопал арсенал (ФОТО)

Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов и оружия, обнаруженных на Харьковщине


hk.npu.gov.ua
Как сообщат ГУ Нацполиции, почти 300 патронов к разному виду оружия, пистолет, 2 магазина и граната Ф-1 с запалом УЗРГ нашел житель поселка Березовка в лесополосе возле села Березовка. 
 
Как выяснилось, во время поиска металлоискателем металлолома 36-летний мужчина выкопал из земли полиэтиленовый пакет, в котором находились боеприпасы. Об опасной находке гражданин сразу сообщил в полицию.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа Золочевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
 
В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ с магазином без патронов, 112 патронов к пистолету ПМ, граната Ф-1 времен Второй мировой войны в разобранном состоянии с жаром, 156 патронов к пистолету ТТ и 26 - к автомату АК-74, 2 неснаряженных магазина к пистолету ТТ.
 
Следователи Золочевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. П
 
Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  опасный клад, арсенал, харьков, оружие
 
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