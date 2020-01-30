30.01.2020 19:41

Собака покусала двух людей в Боровой: реакция местных властей

Одна из пострадавших - школьница.



Фото: gx.net.ua

В начале этой недели в Боровой один и тот же собака, по словами пострадавших, покусал двух человек. Сначала 27 января животное укусила за ногу девятиклассницу, а на следующий день - девушку. Пострадавшие собаку дразнили, животное просто неожиданно укусило их за ногу и убежало.

Как рассказал «СК» председатель Боровской поселкового совета Александр Тертышный, оба случая произошли в центре поселка, почти в одном месте - на расстоянии 100-200 метров.

- Мы в прошлом году выделяли деньги из бюджета поселкового совета для чипирование 19 собак. И было все нормально. Сейчас, когда произошли эти случаи, снова будем это делать, - отметил поселковый голова. - Мы не можем сейчас утверждать, что девушек покусал именно бродячий пес, поскольку есть и нерадивые хозяева, оставляют животных без присмотра.

Александр Тертышный рассказал, что к нему уже обратилась директор Боровской СОШ I-III ступеней, где учится пострадавшая девятиклассница, с просьбой принять меры.

- Школьница находилась в больнице Харькова, сейчас она уже дома, все с ней нормально. Со второй пострадавшей тоже все нормально, она дома, 27 января я с ней встречался. Но в ситуации с ней есть проблемы, она не может делать прививки, поскольку кормит детей, - добавил Боровский поселковый голова.

По его словам, эти случаи немного встревожили жителей районного центра. Как сообщил Александр Тертышный, сейчас идет поиск фирмы по отлову собак, на что выделят бюджетные средства. Если быстро удастся заключить договор, то вылавливать бродячих собак начнут на следующей неделе.