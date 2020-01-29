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29.01.2020  11:21   

Прокуратура провела обыск в производстве алкоголя, которое «крышевалось» силовиками (ФОТО)

После изъятия более 4500 бутылок контрафактного алкоголя Прокуратура Харьковской области начала процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).


://khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии должностных лиц правоохранительных органов должностные лица одного из частных акционерных обществ Харьковской области, которое занимается изготовлением алкогольных напитков, и двух обществ с ограниченной ответственностью организовали незаконную деятельность по повторного введения в обращение марок акцизного налога. Указанные марки было якобы уничтожено, но их использовали на контрафактной ликероводочной продукции, с целью ее дальнейшей продажи.
 
28 января 2020 проведены обыски на указанном частном акционерном обществе и складских помещениях. Также разоблачены несколько подпольных помещений, где кустарным способом производилась водочная продукция.
 
Во время обысков изъято более 4500 бутылок водочных изделий с акцизными марками, подлинность которых будет проверена следствием. Кроме того, изъято полимерные бутылки с жидкостью похожей на спирт, орудия и средства, приспособленные для незаконного изготовления водочной продукции.
 
В суд будет направлено ходатайство о наложении ареста на удаленные предметы. Изъятая продукция будет направлена ​​для проведения экспертных исследований.
 
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  водка, акциз, харьков, паленая, контрафакт, марка
 
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