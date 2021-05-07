07.05.2021 19:22

Игорь Терехов поздравил с Днем победы освободителя Харькова

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 мая 2021 года, поздравил с 76-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне ветерана войны, освободителя Харькова Юрия Новицкого.



//city.kharkov.ua

В преддверии Дня победы Игорь Терехов навестил ветерана. Он поздравил его с наступающим праздником и вручил ему Почетную грамоту исполнительного комитета Харьковского городского совета.

«Спасибо вам большое за то, что вы сделали для всех нас, для будущих поколений. Спасибо, что мы живем, радуемся жизни, растим детей. Это все благодаря вам. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! Берегите себя!» - обратился к ветерану Игорь Терехов.

В свою очередь Юрий Новицкий поделился с гостями воспоминаниями о годах войны, а также показал фотографии своей семьи и рассказал о нынешней жизни.

По его словам, он часто вспоминает момент, как вместе с собратьями встречал весть о великой победе.

«День победы встретили под Прагой. Слышим – выстрелы, крики, спрашиваем: «Что случилось?». Нам кричат отовсюду: «Победа! Победа!». Началась оглушительная пальба. Все радуются, салютуют. Это была такая массовая радость», - рассказал ветеран.

Справка. Юрий Новицкий ушел на войну в 18 лет. Был командиром минометного расчета. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Славы, орденом Отечественной войны 1-й степени.