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21.04.2021  19:27   

Игорь Терехов подвел итоги прошедшей сегодня сессии горсовета

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поблагодарил депутатов всех фракций за продуктивную работу.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Хочу поблагодарить депутатов всех фракций за сегодняшнюю продуктивную работу во время очередной сессии городского совета. И хотя не обошлось без политиканства, общими усилиями большинства коллег нам удалось принять ряд важных решений для жителей города. 
 
Во-первых, на сессии были выделены средства на приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ для городских больниц. Поддержка врачей во время пандемии – наша приоритетная задача. Они-настоящие герои. 
 
Во-вторых, депутаты поддержали покупку первых 150 автобусов Karsan, которые уже через несколько месяцев выйдут на маршруты города. Уверен, пассажиры по достоинству оценят новые комфортные автобусы. Напомню, что остальные автомашины будут собираться в Харькове. 
Кроме того, были выделены средства на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам ряда коммунальных предприятий.
Отдельно хочу сообщить прекрасную новость харьковским болельщикам футбола. Сегодня депутатский корпус поддержал обращение к облгосадминистрации и Кабинету министров Украины о передаче в коммунальную собственность Харькова имущества ФК «Металлист». Это очень важный шаг на пути к возрождению нашего славного футбольного клуба «Металлист». 
 
Команда Успешного Харькова продолжает работать на благо родного города. Без политики"!
Тэги:  терехов, сессия горсовета, харьков, металлист, ивл, медикаменты, врачи, автобусы, карантин, коронавирус
 
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