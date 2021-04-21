21.04.2021 19:27
Игорь Терехов подвел итоги прошедшей сегодня сессии горсовета
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поблагодарил депутатов всех фракций за продуктивную работу.
//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост
на своей странице в Телеграмм:
"Хочу поблагодарить депутатов всех фракций за сегодняшнюю продуктивную работу во время очередной сессии городского совета. И хотя не обошлось без политиканства, общими усилиями большинства коллег нам удалось принять ряд важных решений для жителей города.
Во-первых, на сессии были выделены средства на приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ для городских больниц. Поддержка врачей во время пандемии – наша приоритетная задача. Они-настоящие герои.
Во-вторых, депутаты поддержали покупку первых 150 автобусов Karsan, которые уже через несколько месяцев выйдут на маршруты города. Уверен, пассажиры по достоинству оценят новые комфортные автобусы. Напомню, что остальные автомашины будут собираться в Харькове.
Кроме того, были выделены средства на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам ряда коммунальных предприятий.
Отдельно хочу сообщить прекрасную новость харьковским болельщикам футбола. Сегодня депутатский корпус поддержал обращение к облгосадминистрации и Кабинету министров Украины о передаче в коммунальную собственность Харькова имущества ФК «Металлист». Это очень важный шаг на пути к возрождению нашего славного футбольного клуба «Металлист».
Команда Успешного Харькова продолжает работать на благо родного города. Без политики"!