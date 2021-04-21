21.04.2021 16:36

Игорь Терехов дал поручение профильному департаменту просчитать возможность уменьшения арендной платы за землю

Городская власть предлагает провести в Харькове земельную реформу, которая предусматривает уменьшение арендной платы за землю и создание электронного кабинета землепользователя.



//city.kharkov.ua

Основную концепцию будущей земельной реформы представили сегодня, 21 апреля 2021 года, на сессии городского совета.

Как отметил директор Департамента территориального контроля и земельных отношений Алексей Калина, городские власти уже работают над созданием земельной реформы и планируют реализовать ее в течение этого года. Среди всего прочего реформа предусматривает уменьшение арендной платы за землю в интересах территориальной громады города Харькова.

«Сегодня это очень важно, особенно для предпринимателей. Мы идем путем уменьшения арендной платы. Мы понимаем, что нам нужно держать баланс между доходной и расходной частями бюджета города, однако интересы предпринимателей, тем более в период карантина, для города также важны. Арендная ставка должна быть другой. Я дал соответствующее поручение профильному департаменту, который просчитает возможные пути уменьшения арендной платы за землю без существенных потерь для городского бюджета», - подчеркнул исполняющий обязаности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Кроме того, реформа предусматривает внедрение электронного кабинета землепользователя, который поможет минимизировать общение граждан с чиновниками.

«С помощью этого кабинета появится возможность интегрировать в единую систему договоры аренды земли, получать информацию по уплате арендной платы. Кроме того, можно будет онлайн получать информацию от Государственной налоговой службы по декларированию и от Государственной казначейской службы по поступлению средств в бюджет. Также возможным станет общение с землепользователем в режиме онлайн по подаче документов для заключения, расторжения, прекращения договоров и иных правоотношений в сфере землепользования, а также подача через кабинет документов на сессию», - рассказал Алексей Калина.

Он отметил, что по другим видам земельных вопросов представление документов будет осуществляться через центры предоставления административных услуг.