21.04.2021 12:10

Игорь Терехов заявил, что будет вакцинироваться

В Харькове необходимо провести рекламную кампанию о пользе вакцинации.



Игорь Терехов заявил, что будет вакцинироваться



Об этом сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского городского совета сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что разъяснительная работа необходима, чтобы каждый человек самостоятельно принял решение о необходимости иммунизации.

«Сегодня доктор Комаровский, которого я пригласил на сессию, дал четкий месседж - вакцинироваться нужно. Мы не можем принуждать человека, каждый должен решить для себя сам: «Я хочу вакцинироваться» - и ответить на вопрос почему: «Потому что это мое здоровье и экономическая безопасность». Ковид – кроме болезни это огромное зло для экономики. Он залез в карман каждой семьи, и каждый должен принять единственно правильное решение. Я для себя принял – я буду вакцинироваться. Думаю, вы тоже», - заявил Игорь Терехов.

Также он подчеркнул, что все врачи должны получать вовремя 300% надбавки от Национальной службы здоровья Украины.

«Наши врачи - реальные герои. Сколько людей они спасли, как тяжело работают. Я неоднократно был в реанимационных отделениях, в поликлиниках, беседовал со многими врачами. Люди вкладывают не то что душу, а полностью отдаются этой работе. Недопустимо, чтобы наши медики с задержками получали зарплату и 300%-ю надбавку. Они должны получать средства минута в минуту», - заявил и.о. мэра.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что последнее обращение в НСЗУ городской совет подал вчера.

Отметим, что сегодня в заседании сессии Харьковского городского совета принял участие врач-педиатр Евгений Комаровский, который рассказал о мерах, которые необходимо принять в связи с пандемией, о вакцинации, методах реабилитации после COVID-19 и ответил на другие вопросы депутатов. С его выступлением можно ознакомиться здесь.