19.04.2021 19:58

Игорь Терехов: Дети - наше будущее, которое мы обязаны сделать счастливым (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от визитов на КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» и в детскую поликлинику №23.



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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"Сегодня во время визита в 23-ю детскую поликлинику вспомнил, как когда-то не спал всю ночь, качая на руках младшего сына.

Утром в больнице нам сказали, что ничего страшного, к счастью, с ним не произошло.

С тех пор прошло много лет, а я и сейчас помню ту ночь с младенцем на руках.

Родители как никто другой нуждаются в помощи.

Начиная от советов, как и чем кормить, чтобы дети всесторонне развивались. Заканчивая высокоспециализированной помощью медиков, когда у ребенка есть особенности в развитии.

Сегодня я убедился, что в Харькове - лучшие специалисты.

Мы единственный город в Украине, где коммунальное предприятие производит питание для самых маленьких.

У нас есть специалисты, которые помогают реабилитировать деток с особенностями развития. Медики из частных учреждений, к слову, идут нам навстречу и помогают в рамках городских программ.

За прошлый год мы профинансировали лечение 64 маленьких харьковчан, еще 80 прошли курс дельфинотерапии."