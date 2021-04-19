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19.04.2021  19:58   

Игорь Терехов: Дети - наше будущее, которое мы обязаны сделать счастливым (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от визитов на КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» и в детскую поликлинику №23.


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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Сегодня во время визита в 23-ю детскую поликлинику вспомнил, как когда-то не спал всю ночь, качая на руках младшего сына. 
Утром в больнице нам сказали, что ничего страшного, к счастью, с ним не произошло. 
 
С тех пор прошло много лет, а я и сейчас помню ту ночь с младенцем на руках. 
 
Родители как никто другой нуждаются в помощи. 
 
Начиная от советов, как и чем кормить, чтобы дети всесторонне развивались. Заканчивая высокоспециализированной помощью медиков, когда у ребенка есть особенности в развитии. 
 
Сегодня я убедился, что в Харькове - лучшие специалисты. 
 
Мы единственный город в Украине, где коммунальное предприятие производит питание для самых маленьких. 
 
У нас есть специалисты, которые помогают реабилитировать деток  с особенностями развития. Медики из частных учреждений, к слову, идут нам навстречу и помогают  в рамках городских программ. 
 
За прошлый год мы профинансировали лечение 64 маленьких харьковчан, еще 80 прошли курс дельфинотерапии." 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, дети, харьков, фабрика-кухня
 
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