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19.04.2021  11:41   

Без паники: в среду в городе завоют сирены

21 апреля на Харьковщине проверят системы оповещения населения.

Электросирены включат в 14:25, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, – напоминают в департаменте. – Во время плановой технической проверки сохраняйте спокойствие и продолжайте свои дела».

Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сирена, харьков
 
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