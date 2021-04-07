07.04.2021 14:11

Игорь Терехов встретился с преподавателями университета питания и торговли

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 апреля, провел встречу с сотрудниками и студентами Харьковского государственного университета питания и торговли.



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Обращения представителей вуза касались ремонта домов, дорог, благоустройства территорий, а также оказания материальной помощи одиноким матерям, на реабилитацию после перенесенного коронавируса, дорогостоящие операции и другие нужды.

Также преподаватели попросили городскую власть помочь реализовать проект «Urban-project», который предусматривает благоустройство придомовой территории по ул. Домостроительной, 3, 5, 7, 9, 11 и 13. Общественная организация «Центр уличных культур» предлагает установить там спортивную площадку и оборудовать зоны отдыха. Секретарь городского совета отметил, что жители вместе с общественниками могут принять участие в конкурсе проектов на бюджет участия и получить средства на реализацию инициативы из бюджета территориальной громады Харькова.



Студенты университета попросили оборудовать спортивную площадку в районе общежития №2. Поскольку эта территория не принадлежит коммунальной собственности, было решено отработать вопрос совместно с вузом на условиях софинансирования 50 x 50.

Кроме того, проректор университета Нина Есинова обратилась с просьбой восстановить проведение и финансирование startup-конкурса «Харьков – город молодежных инициатив», в котором активно участвовали студенты вуза. Игорь Терехов отметил, что прием заявок на конкурс возобновят после снятия карантинных ограничений.

По итогам обращений, среди прочего будут установлены детские площадки в частном секторе в Покотиловке (Новобаварский р-н) и в районе ул. Штурмовой, будет выполнен ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов по пр. Московскому, 286, 288 и внутриквартальной дороги и тротуара в районе дома ул. Барабашова, 46-а. Также будет отремонтирован подъезд №10 в доме на ул. Ахсарова, 17, оборудован пешеходный переход в районе дома №3 по ул. Домостроительной (с разметкой и дорожным знаком), а к сентябрю - восстановлен маршрут автобуса №245.

Ректор ХГУПТ Александр Черевко поблагодарил городской совет за оказание материальной помощь коллективу.

«Очень важно чувствовать поддержку власти. Практические все мои сотрудники получают материальную помощь раз в год в виде 13-й зарплаты, но у всех свои потребности и проблемы. Поэтому спасибо, что вы пошли нам навстречу», - сказал Александр Черевко.