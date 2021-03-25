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25.03.2021  20:41   

Игорь Терехов принял участие в открытии нового многоэтажного бизнес-центра (ФОТО)

Открытие бизнес-центра «Diamond City» состоялось сегодня, 25 марта 2021 года, в Харькове, на пр. Науки, 46.


//city.kharkov.ua
Бизнес-центр расположен возле станции метро «Ботанический сад» и спроектирован в формате «open space» (открытое пространство), что позволяет владельцу помещений самостоятельно планировать офис. Общая площадь объекта - 26 тыс. кв. м, офисная - более 17 тыс. кв. м. Также предусмотрены торговые помещения, подземный и наземный паркинги. Обустроины две открытые террасы для отдыха с видом на проспект Науки и Саржин яр, работает фуд-корт. Спроектировала и построила бизнес-центр строительная корпорация «Авантаж».
 
В открытии центра принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Он осмотрел офисы, которые уже там работают, и отметил, что благодаря реализации подобных проектов в городе создаются новые рабочие места и комфортные условия для молодых специалистов.
 
«Здесь будут рождаться интересные IT-идеи. Созданы все условия для комфортной работы и отдыха. Благодарен строительной компании за то, что вы создаете новые рабочие места и украшаете наш город современной архитектурой», - отметил Игорь Терехов.
 
Руководитель строительной корпорации «Авантаж» Анатолий Денисенко сообщил, что проект был реализован в сотрудничестве с городской властью. Благодаря успешному взаимодействию удалось построить не только бизнес-пространство, но и благоустроить большую территорию вокруг офисного центра для жителей города.
 
«Мы получили уникальную возможность привести в порядок большую территорию. Думаю, что впереди новые проекты. Будем создавать условия, чтобы людям было интересно и комфортно и наш город развивался. Удачи в бизнесе всем арендаторам», - сказал в ходе открытия Анатолий Денисенко.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, открытие бизнес-центра
 
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