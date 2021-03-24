24.03.2021 17:19

Игорь Терехов: Каждый проект рассчитан на то, чтобы помогать людям

Проект Союза ветеранов АТО по оказанию правовой помощи ветеранам, участникам войны и членам их семей стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов «Единая социальная сеть».



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 марта 2021 года, в ходе подведения итогов конкурса сообщили представители общественной организации «Союз ветеранов АТО».

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

В организацию «Союз ветеранов АТО» входят 50 волонтеров и более 10 тыс. участников АТО/ООС, которые живут в Харькове и районах области. Организация предоставляет юридическую помощь участникам, ветеранам АТО/ООС, членам их семей и инвалидам войны.

В числе предоставляемых услуг - консультации юриста, юридические консультации по телефону, создание информационно-консультационных роликов для видеохостинга «YouTube», работа в офисе с личными обращениями, подготовка процессуальных документов, заявлений, пояснений, предоставление выездных консультаций. Кроме того, организация предоставляет услуги адвоката, помощь в спорах, связанных с недвижимостью, получении компенсации после ДТП, в подготовке исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, решении гражданских споров, оспаривании наложенных административных штрафов и пр.

В Союзе ветеранов АТО отметили, что ветераны и участники АТО/ООС нуждаются в правовой помощи. В 2017 году организация предоставила 417 консультаций в офисе и 923 консультации по телефону, а в 2020 году - уже 655 консультаций очно и почти 20 тыс. консультаций по телефону. В этом году работа продолжается.

Также на конференции были представлены проекты по помощи бездомным, трудоустройству слабовидящей молодежи и повышению качества предоставляемых в Харькове социальных услуг.

«Каждый проект рассчитан на то, чтобы помогать людям. В этом зале нет равнодушных людей. У каждого из вас есть стремление помогать друг другу, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и это то, ради чего мы живем и работаем. Благодарен каждому из вас за вашу жизненную позицию», - отметил в завершение мероприятия Игорь Терехов.

Напомним, что проекты, которые победили в конкурсе «Единая социальная сеть», получат финансирование на реализацию за счет бюджета территориальной громады Харькова.