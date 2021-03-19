19.03.2021 16:39

Игорь Терехов провел личный прием на заводе Малышева (ФОТО)

Исолняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 19 марта 202 года, встретился с работниками ГП «Завод имени В. А. Малышева».



//city.kharkov.ua

За помощью в разрешении различных коммунальных и жилищных вопросов к нему обратились около 70 человек. Большинство просьб работников предприятия касались оказания материальной помощи на дорогостоящее лечение и реабилитацию, ремонта домов и внутриквартальных дорог, благоустройства придомовых территорий, ремонта тепловых сетей, содействия в решении жилищных вопросов и т.д.

В частности, по просьбам жильцов в этом году отремонтируют подъезды в домах по ул. Ковтуна, 15, 23, пр. Героев Сталинграда, 41, ул. Кошкина, 2, ул. Тепловозной, 9; выполнят ремонт лестничных маршей в домах по ул. Плехановской, 145, ул. Соича, 4; установят пандусы по ул. Морозова, 32 и выполнят ряд других работ.

Много просьб жителей касались ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров. Игорь Терехов отметил, что некоторые объекты будут отремонтированы уже в этом году (в частности, внутриквартальная дорога по ул. Анадырской и тротуар по ул. Тепловозной, 9 и ул. Луганской, 36. На тех же объектах, которые не включены в планы капитального ремонта на этот год, будет проведен текущий ремонт.

Часть просьб работников предприятия касалась ремонта помещений общего пользования в общежитиях и домах гостиничного типа (кухонь, санузлов, коридоров). Игорь Терехов объяснил, что эти помещения находятся в собственности всех жильцов этих домов, поэтому проведение там ремонтных работ городским бюджетом не предусмотрено. Однако секретарь горсовета отметил, что по его поручению объекты, которые находятся в аварийном состоянии и могут нанести вред здоровью и жизни людей, все-таки будут отремонтированы.

С просьбой выделить материальную помощь на лечение обратился энергетик Геннадий Говоров. Он рассказал, что ему сделали операцию по протезированию тазобедренного сустава и теперь он нуждается в дорогостоящей реабилитации. Также ему нужно приобрести специальную ортопедическую обувь. По поручению Игоря Терехова ему выделят материальную помощь в размере 10 тыс. грн. Такую же помощь на лечение получат еще несколько сотрудников предприятия с тяжелыми заболеваниями – ведущий инженер-конструктор Людмила Ефремова и начальник участка Иван Вепро.

В конце встречи генеральный директор ГП «Завод имени В. А. Малышева» Василий Крилас поблагодарил секретаря горсовета за то, что городская власть с вниманием относится к просьбам харьковчан, и вручил Игорю Терехову прототип боевой машины «Оплот», которую выпускает предприятие.

В свою очередь Игорь Терехов отметил, что Харьков гордится работниками завода им. Малышева.

«Вы делаете очень важную и нужную работу: выпускаете бронетанковую технику, которая сегодня так необходима нашей стране для защиты и обороны. Я очень благодарен за ваш труд. Сегодня было поднято много разных вопросов. В основном они, конечно, касались жилищно-коммунального хозяйства. Будьте уверены, что наша команда сделает все, чтобы все проблемные вопросы, которые сегодня прозвучали, были решены в кратчайшие сроки и на самом высоком уровне», - сказал Игорь Терехов.