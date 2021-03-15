Главная Новости Власть В Раде рассмотрят вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова
15.03.2021  13:44   

В Раде рассмотрят вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова

В среду, 17 марта, комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрит вопрос о назначении выборов Харьковского городского головы.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в Верховной Раде Александр Качура в своем Telegram.

«В среду комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова. Все необходимые документы ВР получила», – написал он.

Напомним, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов неоднократно заявлял, что заинтересован в том, чтобы местные выборы прошли как можно раньше и без инсинуаций. «Выборы должны состояться как можно скорее. Я заинтересован в этом. Почему? Потому что харьковчане должны выбрать своего мэра. Стабильность – это сегодня важно. Тут и позиция Геннадия Адольфовича, и моя всегда была четкой: «политику – в сторону». Городу нужен хороший менеджер, тот, кто умеет и будет эффективно работать. И харьковчане должны выбрать этого человека как можно скорее», – рассказал он в интервью изданию Буквы.
 




 

Тэги:  выборы, харьков, верховная рада
 
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