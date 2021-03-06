Открытие кофейни в жилом доме на Сумской: Игорь Терехов назвал условия для арендаторов (ФОТО)

Жильцы дома №63 по ул. Сумской выступили против открытия кофейни на первом этаже здания.
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 5 марта провел встречу с инициативной группой и арендатором помещения, между которыми возник конфликт.
По словам жильцов, в этом месте в течение многих лет работали различные частные фирмы и компании. Но люди выступают именно против заведения общественного питания, поскольку считают, что его работа будет нарушать государственные строительные и противопожарные нормы, а также негативно повлияет на функционирование инженерных коммуникаций в доме.
Сейчас в помещении проводится ремонт. Как сообщил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, в настоящее время объект не соответствует нормам противопожарной безопасности.
Подводя итоги встречи, Игорь Терехов предложил конфликтующим сторонам найти компромисс.
«Если будут соблюдены все противопожарные требования, и вы договоритесь с жильцами дома, если условия их жизни будут нормальными, то объект будет работать. Если же вы не достигнете договоренностей, то объект не откроется. Для вас это бизнес, и я, на самом деле, выступаю за развитие предпринимательства в Харькове. Но с другой стороны весов находится жизнь людей, их ежедневный быт, нормальные условия проживания. И в таком конфликте мы всегда будем на стороне горожан», - отметил Игорь Терехов.
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