Главная Новости Власть Открытие кофейни в жилом доме на Сумской: Игорь Терехов назвал условия для арендаторов (ФОТО)
06.03.2021  09:45   

Открытие кофейни в жилом доме на Сумской: Игорь Терехов назвал условия для арендаторов (ФОТО)

Жильцы дома №63 по ул. Сумской выступили против открытия кофейни на первом этаже здания.


// city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 5 марта провел встречу с инициативной группой и арендатором помещения, между которыми возник конфликт.

По словам жильцов, в этом месте в течение многих лет работали различные частные фирмы и компании. Но люди выступают именно против заведения общественного питания, поскольку считают, что его работа будет нарушать государственные строительные и противопожарные нормы, а также негативно повлияет на функционирование инженерных коммуникаций в доме.



Сейчас в помещении проводится ремонт. Как сообщил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, в настоящее время объект не соответствует нормам противопожарной безопасности.



Подводя итоги встречи, Игорь Терехов предложил конфликтующим сторонам найти компромисс.

«Если будут соблюдены все противопожарные требования, и вы договоритесь с жильцами дома, если условия их жизни будут нормальными, то объект будет работать. Если же вы не достигнете договоренностей, то объект не откроется. Для вас это бизнес, и я, на самом деле, выступаю за развитие предпринимательства в Харькове. Но с другой стороны весов находится жизнь людей, их ежедневный быт, нормальные условия проживания. И в таком конфликте мы всегда будем на стороне горожан», - отметил Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, встреча с жителями, кофейня, конфликт, харьков
 
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