Будем приводить микрорайон возле аэропорта в порядок, – Игорь Терехов

5 марта в Слободском районе прошла встреча исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с жителями дворов по ул. Нестерова, ул. Ромашкина и пер. Пилотов.
Местные жители обратились с просьбами о благоустройстве придомовых территорий, поскольку такие работы в этом микрорайоне, который находится за харьковским аэропортом, давно не проводились. Также горожан волновал вопрос ремонта старых жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров.
«Мы увидели, что здесь очень много работы, которую за один год не выполнить. Поэтому определимся с приоритетами и будем постепенно приводить этот микрорайон в порядок», - отметил Игорь Терехов.
Также он дал поручение изучить возможность обустройства сквера на бесхозной территории за домом по ул. Аэрофлотской, 18.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажность:
давление:
ветер: