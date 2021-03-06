Главная Новости Власть Будем приводить микрорайон возле аэропорта в порядок, – Игорь Терехов
06.03.2021  08:51   

Будем приводить микрорайон возле аэропорта в порядок, – Игорь Терехов

5 марта в Слободском районе прошла встреча исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с жителями дворов по ул. Нестерова, ул. Ромашкина и пер. Пилотов.


// city.kharkov.ua

Местные жители обратились с просьбами о благоустройстве придомовых территорий, поскольку такие работы в этом микрорайоне, который находится за харьковским аэропортом, давно не проводились. Также горожан волновал вопрос ремонта старых жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров.

«Мы увидели, что здесь очень много работы, которую за один год не выполнить. Поэтому определимся с приоритетами и будем постепенно приводить этот микрорайон в порядок», - отметил Игорь Терехов.

Также он дал поручение изучить возможность обустройства сквера на бесхозной территории за домом по ул. Аэрофлотской, 18.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, благоустройство, встреча с жителями, харьков
 
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