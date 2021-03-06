06.03.2021 08:51

Будем приводить микрорайон возле аэропорта в порядок, – Игорь Терехов

5 марта в Слободском районе прошла встреча исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с жителями дворов по ул. Нестерова, ул. Ромашкина и пер. Пилотов.



// city.kharkov.ua

Местные жители обратились с просьбами о благоустройстве придомовых территорий, поскольку такие работы в этом микрорайоне, который находится за харьковским аэропортом, давно не проводились. Также горожан волновал вопрос ремонта старых жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров.



«Мы увидели, что здесь очень много работы, которую за один год не выполнить. Поэтому определимся с приоритетами и будем постепенно приводить этот микрорайон в порядок», - отметил Игорь Терехов.



Также он дал поручение изучить возможность обустройства сквера на бесхозной территории за домом по ул. Аэрофлотской, 18.