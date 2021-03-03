03.03.2021 20:35

Игорь Терехов: Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал мероприятие, прошедшее в 43 гимназии.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"Сегодня в 43-й гимназии случился «неожиданный» и незапланированный урок патриотизма, который закончился уроком фашизма в исполнении право-радикальной организации «Фрайкор».

Для тех, кто не в курсе: свое название эти ребята берут от немецкого Freikorps. Была такая радикально-патриотическая организация в Германии, которая после своего роспуска снабдила кадрами НСДАП. Попросту - нацистов.

Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма.

Дети не должны быть разменной монетой в политических играх.

Я говорил , что горсовет вне политики, теперь говорю это про весь Харьков. Мы за тех, кто любит город, за тех, кто любит свою страну, но мы против тех, кто сеет ненависть и желает, чтобы в наши дома пришла война.

Если правоохранительные органы на подобные выходки не обращают внимания, будем действовать в компетенции городской власти.

Директор школы № 43 отстранен от своих обязанностей на время проведения служебного расследования".