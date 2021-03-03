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03.03.2021  20:35   

Игорь Терехов: Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал мероприятие, прошедшее в 43 гимназии.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Сегодня в 43-й гимназии случился «неожиданный» и незапланированный урок патриотизма, который закончился уроком фашизма в исполнении право-радикальной организации «Фрайкор».
 
Для тех, кто не в курсе: свое название эти ребята берут от немецкого Freikorps. Была такая радикально-патриотическая организация в Германии, которая после своего роспуска снабдила кадрами НСДАП. Попросту - нацистов.
 
Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма. 
 
Дети не должны быть разменной монетой в политических играх.
 
Я говорил , что горсовет вне политики, теперь говорю это про весь Харьков. Мы за тех, кто любит город, за тех, кто любит свою страну, но мы против тех, кто сеет ненависть и желает, чтобы в наши дома пришла война.
 
Если правоохранительные органы на подобные выходки не обращают внимания, будем действовать в компетенции городской власти.
 
Директор школы № 43 отстранен от своих обязанностей на время проведения служебного расследования".
 
 
 
Тэги:  терехов, патритизм, харьков, фашизм, урок, 43 гимназия
 
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