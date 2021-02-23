23.02.2021 16:49

Игорь Терехов: Мы выделим деньги, чтобы все могли получить инсулин бесплатно

10 млн грн на закупку инсулина планируется выделить на сессии Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Харьковчан обеспечат бесплатным инсулином.

Об этом сегодня, 23 февраля 2021 года, на встрече с харьковчанами сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, это позволит обеспечить всех больных сахарным диабетом необходимым препаратом.

«Несмотря на то, что это должна быть государственная программа, я принял такое решение. Мы выделим деньги, чтобы все могли получить инсулин бесплатно», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что с 1 июля программу реимбурсации инсулинов будет администрировать Национальная служба здоровья Украины.