Главная Новости Власть Игорь Терехов: Мы выделим деньги, чтобы все могли получить инсулин бесплатно
23.02.2021  16:49   

Игорь Терехов: Мы выделим деньги, чтобы все могли получить инсулин бесплатно

10 млн грн на закупку инсулина планируется выделить на сессии Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
Харьковчан обеспечат бесплатным инсулином.
 
Об этом сегодня, 23 февраля 2021 года, на встрече с харьковчанами сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
По его словам, это позволит обеспечить всех больных сахарным диабетом необходимым препаратом.
 
«Несмотря на то, что это должна быть государственная программа, я принял такое решение. Мы выделим деньги, чтобы все могли получить инсулин бесплатно», - сообщил Игорь Терехов.
 
Отметим, что с 1 июля программу реимбурсации инсулинов будет администрировать Национальная служба здоровья Украины.
Тэги:  терехов, бесплатный инсулин, харьков
 
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