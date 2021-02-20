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20.02.2021  16:43   

Игорь Терехов поручил разработать проект обновленного Основянского сквера

Сквер, который расположен рядом с Основянским (бывшим Комсомольским) озером, ожидает комплексное благоустройство.


//city.kharkov.ua
 
Об этом сегодня, 20 февраля 2021 года, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Он отметил, что создание необходимых условий для комфортного отдыха харьковчан является важным направлением работы городской власти.
 
«Жители микрорайона поставили перед нами задачу сделать комплексное благоустройство так называемого Основянского сквера. Сегодня я дал поручение разработать проект обновленного сквера, после чего приступим к его реализации. Это будет очень красивая локация возле озера. Там появятся скамейки, проведем освещение, поставим детскую и спортивную площадки, а также площадку для выгула собак. Это все то, о чем просили жители микрорайона, и в скором времени это обязательно будет воплощено в жизнь», - сказал Игорь Терехов.
 
Напомним, за последние годы в городе была проведена реконструкция множества любимых зон отдыха харьковчан, включая парк Горького, сад Шевченко, Саржин яр, Молодежный парк, сквер «Стрелка» и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, основянский сквер, харьков
 
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