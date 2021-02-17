17.02.2021 11:36

Верховная Рада приравняла цифровые документы в "Дії" к бумажным

Отныне бумажные документы носить с собой не обязательно

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который предусматривает, что цифровые документы водителя в приложении "Дія" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (автогражданку) полицейскому для удостоверения личности и права на вождение.