Верховная Рада приравняла цифровые документы в "Дії" к бумажным

Отныне бумажные документы носить с собой не обязательно
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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