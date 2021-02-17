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17.02.2021  11:36   

Верховная Рада приравняла цифровые документы в "Дії" к бумажным

Отныне бумажные документы носить с собой не обязательно

 
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который предусматривает, что цифровые документы водителя в приложении "Дія" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.
 
Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (автогражданку) полицейскому для удостоверения личности и права на вождение.
 
Закон вступит в силу после его опубликования.
Тэги:  закон, е-документы, верховная рада, приложение “дія”
 
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