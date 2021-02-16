16.02.2021 18:18

Игорь Терехов: Харькову нужны хорошие креативные архитекторы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 16 февраля, посетил частное учебное учреждение «Институт «Харьковская школа архитектуры».



//city.kharkov.ua

Директор ХША Олег Дроздов провел экскурсию для гостей по мастерским и классам, рассказал о проектах, над которыми работают студенты. Один из таких проектов - реконструкция сквера на улице Конторской, как раз напротив школы.

«Мы хотели бы создать там образовательную локацию под открытым небом, построить амфитеатр для зрителей, устраивать различные мероприятия по выходным. Также есть идея создать там публичную библиотеку с возможностью раздавать книги по Wi-Fi. Идей много, и мы готовы предложить их городу», - отметил Олег Дроздов.

В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что город очень нуждается в услугах хороших архитекторов с современным видением процессов, которые проходят в мегаполисах.

«Хотелось бы, чтобы в Харькове было все самое новое и передовое, в том числе и архитектурные решения. Конечно же, город должен быть зеленым, мы должны заботиться о его экологии. Но вместе с тем необходимо думать и о развитии новых территорий. Простой пример - строительство жилья. Не всегда дома строятся так, как мы хотим. Мы видим много однотипных «коробок». А наша задача - чтобы город был красивым, чтобы спальные районы не просто были приведены в порядок, а чтобы там появилась новая философия архитектуры», - отметил Игорь Терехов.

Также он предложил преподавателям и учащимся ХША подумать над концепцией пешеходной улицы, которая, по словам секретаря горсовета, должна обязательно появиться в городе. Другие инновационные решения и проекты тоже будут приветствоваться.

«Существует много направлений, куда бы вы могли направить свои усилия. После строительства станций метро «Одесская» и «Державинская» появятся инвестиционно привлекательные территории под застройку. Также мы сейчас работаем над транспортными развязками, планируем строить первый в городе виадук. Думаем над тем, чтобы закупить небольшие электромаршрутки, за которыми - будущее. Но многие наши планы зависят о того, насколько самые лучшие архитекторы и дизайнеры будут принимать участие в развитии города Харькова. Мы привлекаем к этим процессам всех креативных людей, которые хотят развивать город», - подчеркнул Игорь Терехов.