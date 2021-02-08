08.02.2021 08:11

В городских школах продолжаются ремонты и изучается вопрос освещенности кабинетов

Родители учащихся школы №44 в Слободском районе обратились к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову в социальных сетях с просьбой решить ряд проблем.

7 февраля, Игорь Терехов встретился с ними в школе и ознакомился с ситуацией. Секретарь городского совета осмотрел кабинеты, территорию школы и дал соответствующие поручения профильным службам.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в кабинете, где занимается первый класс, планируется отремонтировать потолок, а в кабинете 7-го класса помимо обновления потолка необходимо также улучшить освещение.

«Игорь Александрович дал поручение изучить глобально вопрос освещенности классных кабинетов. К сожалению, в школе часто у детей ухудшается зрение и нарушается осанка из-за недостаточного освещения и устаревшей мебели. Почти во всех кабинетах начальной школы мебель уже полностью заменена, как и в кабинете 7-го класса. А вопрос с освещением мы изучим и будем решать в масштабах города», - отметила Ольга Деменко.

По ее словам, также в учебном учреждении поэтапано восстанавливают систему теплоснабжения, и сейчас в школе тепло. Также начался ремонт санузлов. Кроме того, в 2020 году была заменена большая часть оборудования в пищеблоке.

«Нет претензий к качеству питания, но есть проблема по ремонту обеденного зала. В прошлом году мы там поменяли отопление, поставили новые окна, а в этом году будем делать эстетический ремонт», - рассказала Ольга Деменко.

Кроме того, родители обратились к Игорю Терехову с просьбой благоустроить территорию учебного учреждения. По словам директора Департамента образования, в Харькове в 105 школах из 187 уже построены современные стадионы и благоустроена территория. В школе №44 открытие стадиона запланировано на 2022 год.