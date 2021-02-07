07.02.2021 09:49

Новый сквер и ремонт домов: Игорь Терехов провел личный прием граждан

Исполняющий обязанности Харьковского городского совета Игорь Терехов в субботу 6 февраля, провел личный прием граждан в общественной приемной по ул. Полтавский Шлях, 47/49.



city.kharkov.ua

Обращения харьковчан касались ремонта дорог, подъездов, сетей, благоустройства территорий, предоставления материальной помощи на дорогостоящее лечение.

По просьбе жителей планируется выполнить ремонт подъезда и кровли в доме на бульваре Жасминовом, 3, подъездов в доме на ул. Власенко, 9, кровли, подъезда и внутриквартальных дорог на ул. Северина Потоцкого, 32, дорог по пер. Ржевскому и Профсоюзному бульвару и ряду других адресов.

Отдельный вопрос касался реконструкции Новобаварского сквера. Жители рассказали, что сквер находится в центре района, и многие люди приезжают туда на общественном транспорте, чтобы погулять с детьми, но парк устарел, и его нужно обновить.

Игорь Терехов поручил полностью реконструировать сквер, заменить покрытие, установить там новые детские площадки, скамейки, освещение, благоустроить площадку для выгула собак, которая уже устарела. Кроме того, обустроить на территории сквера футбольное поле для учащихся школы №93, которая находится рядом.

Жители Новобаварского района попросили установить кнопочный светофор на пешеходном переходе по Карачевскому шоссе, возле школы №79. По их словам, здание школы находится возле дороги, а трафик увеличился, поэтому детям небезопасно переходить дорогу.

Также Игорь Терехов пообещал разобраться в проблеме жителей дома на ул. Полтавский Шлях, 155 (возле терминала на Холодной горе). Харьковчане жаловались на то, что в их дворе открылся бар, где незаконно продают алкоголь на разлив, а во дворе паркуются перевозчики, которые курсируют по междугородним маршрутам.

И,о. мэра подчеркнул, что жителям, дома которых плохо отапливались, выполнят перерасчет за тепло, а также решил проблему жителей дома по пер. Рубановскому, 2, которым отключили газ. Он позвонил руководству предприятия, чтобы закрыть вопрос в ближайшее время.

Кроме того, Игорь Терехов пообещал найти временное жилье для жителей дома на ул. Конторской, 18, которые пострадали от пожара и ждут начала ремонтных работ, запланированных на теплую и сухую погоду.