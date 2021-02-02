02.02.2021 17:19

Игорь Терехов заявил. что город поможет семьям погибших в частном доме престарелых

Городской совет выделил средства на лечение пострадавших во время пожара в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской и оплатит захоронение погибших.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 2 февраля 2021 года, на заседании Правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации, которая произошла 21 января на ул. Нижней Гиевской, 150-б, сообщил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, из городского бюджета выделены средства на лечение людей, которые пребывают в городском хосписе. Также город возьмет на себя все затраты по захоронению погибших во время пожара и организует по просьбе родственников их отпевание. Кроме того, 10 тыс. грн материальной помощи получил пострадавший с незначительными ожогами, который отказался от госпитализации.

«Случилась ужасная трагедия, и каждый из нас должен сделать выводы. Есть запросы общества на такие услуги - как коммерческие, которые должны принадлежать частному бизнесу, так коммунальные и государственные. Но правительством должны быть разработаны четкие нормативы для таких учреждений, которых я сегодня на совещании не услышал. Должны быть определены правила пребывания людей в таких учреждениях с полным пониманием того, в каких условиях они должны находиться и какое медобеспечение получать», - отметил после совещания Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что тогда и проверки частных учреждений такого типа дадут результат.

«Можно бесконечно проверять, но важно, чтобы соблюдались правила противопожарной безопасности, правила пребывания людей, бытовые условия. Пока нет четкого понимания, будет беспорядок», - сказал и.о. городского головы.

Напомним, что во время пожара в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской погибли 15 человек, еще один человек позже умер в хосписе. Все погибшие будут похоронены после завершения всех следственных процедур.