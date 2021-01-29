29.01.2021 17:11

Игорь Терехов сообщил вероятное время начала строительства метрополитена

Выбор генерального подрядчика на строительство новых станций метро в сторону улицы Одесской находится на финальном этапе.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 января, на пресс-конференции сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса несколько замедлила процесс строительства метрополитена, поскольку переговоры с представительствами банков и международных организаций пришлось вести дистанционно.

«Сегодня метрополитен совместно с FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов) проводит тендер на ту организацию, которая будет осуществлять строительство метрополитена. Первый раунд по отбору участников уже состоялся. Осталось несколько компаний. Это крупнейшие компании мирового уровня, которые будут участвовать в тендере на строительство метро. Были нюансы, связанные с локдауном. Но сегодня мы выравниваем график. Думаю, что к лету, учитывая все процедуры, если ничего опять не случится, начнем старт строительства метрополитена. Максимум сентябрь», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что проект «Продолжение метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (160 млн евро) и Европейского инвестиционного банка (160 млн евро).