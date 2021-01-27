27.01.2021 14:48

Игорь Терехов: Ремонт подъездов в жилых домах будет комплексным

Городская власть поменяла подход к ремонту в подъездах жилых домов: теперь ремонтные работы будут комплексными - с обязательной заменой старых окон.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 января, заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, в этом году по новой концепции ремонт проведут более чем в тысяче подъездов.

«По моему требованию проведена полная ревизия всех подъездов в городе Харькове. В этом году планируем отремонтировать около 1,1 тысячи подъездов, и это только за бюджетные средства. Но будем еще привлекать и внебюджетные деньги. И подход теперь у нас будет другим: мы ремонтируем входную группу, то есть ступеньки, козырек, входную дверь, дальше - лестничные марши, ограждение, покраска стен. И мое требование - менять старые деревянные окна на современные металлопластиковые энергосберегающие пакеты», - отметил Игорь Терехов.

Он также сообщил, что ремонтные работы в подъездах уже начались.