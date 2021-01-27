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27.01.2021  14:48   

Игорь Терехов: Ремонт подъездов в жилых домах будет комплексным

Городская власть поменяла подход к ремонту в подъездах жилых домов: теперь ремонтные работы будут комплексными - с обязательной заменой старых окон.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 27 января, заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
По его словам, в этом году по новой концепции ремонт проведут более чем в тысяче подъездов.
 
«По моему требованию проведена полная ревизия всех подъездов в городе Харькове. В этом году планируем отремонтировать около 1,1 тысячи подъездов, и это только за бюджетные средства. Но будем еще привлекать и внебюджетные деньги. И подход теперь у нас будет другим: мы ремонтируем входную группу, то есть ступеньки, козырек, входную дверь, дальше - лестничные марши, ограждение, покраска стен. И мое требование - менять старые деревянные окна на современные металлопластиковые энергосберегающие пакеты», - отметил Игорь Терехов.
 
Он также сообщил, что ремонтные работы в подъездах уже начались.  
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, подъезды, харьков
 
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