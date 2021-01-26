26.01.2021 14:19

Игорь Терехов принял участие в заседании комиссии по расследованию причин пожара в хосписе

Заседание Правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара, который произошел в Харькове, на Нижней Гиевской улице, 150-б, состоялось сегодня, 26 января 2021 года, в режиме видеоконференции.



//city.kharkov.ua

Участники заседания рассмотрели, в частности, предложения по урегулированию проблемных вопросов функционирования рынка социальных услуг, а именно: мониторинг частных социальных учреждений, создание их реестра, внесение изменений в действующее законодательство и пр.

Как отметил председатель правительственной комиссии, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, основная задача комиссии, помимо установления причин трагедии, - создать в стране такие условия, чтобы пожилые люди, которые нуждаются в присмотре и поддержке, могли получать качественные социальные услуги.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов озвучил ряд предложений, направленных на совершенствование системы функционирования подобных учреждений, которые в настоящее время являются зоной ответственности областной власти. По его словам, органы местного самоуправления не против заниматься этим направлением, как предложили во время заседания, но для этого необходим четкий механизм регулирования работы частных социальных заведений.

«Пока что такого механизма нет. На сегодня в Харьковской области насчитывается 18 интернатных учреждений, в которых находятся три тысячи человек. При этом там есть 130 свободных мест. В то же время людей, выявленных в частных учреждениях, в так называемых домах престарелых, - 476. Почему же 130 мест не заполнено? Потому что человек туда попросту не может устроиться, ведь для этого нужна масса справок. Мы должны разработать такой механизм, чтобы нам передали не только полномочия с соответствующим финансированием, но и процедурно облегчили все эти вопросы, чтобы люди не мотались за этими справками. Министерство социальной политики должно четко прописать соответствующий алгоритм», - отметил Игорь Терехов.

Также он поднял вопрос о том, куда девать нарко- и алкозависимых людей, которые находятся в частных реабилитационных центрах, если они все будут закрыты.

«В Харькове насчитывается около 770 таких пациентов. Если они все сегодня выйдут на улицу, мы беды не оберемся. Поэтому Минсоцполитики должно нас услышать, а не перекладывать все эти проблемы на органы местного самоуправления. Давайте вместе разработаем четкий алгоритм действий. Примите необходимые постановления и закройте этот вопрос. И тогда будет понятно, кто за что отвечает и куда человеку идти, чтобы получить качественную услугу», - подчеркнул Игорь Терехов.

По итогам заседания Министерству социальной политики вместе с другими профильными министерствами дали ряд поручений, направленных на улучшение функционирования рынка социальных услуг.