25.01.2021 15:32

Игорь Терехов встретился с генконсулом Польши Петром Стаханчиком

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 25 января, провел встречу с Генеральным консулом Республики Польша в Харькове Петром Стаханчиком.



city.kharkov.ua

Игорь Терехов отметил, что городская власть готова поддерживать различные инициативы для того, чтобы сотрудничество между Харьковом и Республикой Польшей продолжало успешно развиваться.

«Нас связывают давние добрые взаимоотношения, которые зарождались еще давно. Огромнейший импульс они получили при совместном проведении и подготовке Чемпионата Европы по футболу 2012 года. С тех пор темпы нашего сотрудничества не сбавляются», - сказал Игорь Терехов.

Он также отметил, что для города очень важно перенимать опыт европейских стран, а Генеральное консульство Республики Польши в Харькове в этом вопросе очень помогает.

«Мы хотим, чтобы Харьков вошел в топ-100 городов мира. Сегодня он демонстрирует небывалые темпы развития. Мы очень много благоустраиваем территорий, развиваем не только центральную часть, но и спальные районы города. Конечно, для нас очень важно перенять тот опыт по организации внутридомового пространства, который сегодня есть у Варшавы, Познани и других крупнейших польских городов. Самые лучшие реализованные проекты будем адаптировать в Харькове», - сказал Игорь Терехов.

В свою очередь Петр Стаханчик отметил, что сейчас в Харькове проживает около 3 тысяч поляков. Он поблагодарил Игоря Терехова за создание в городе благоприятного климата для деятельности национальных меньшинств.

«Харьков был очень важным городом для поляков в 19-м – в начале 20 века. У вас есть открытость в вопросе сохранения памяти пребывания великих поляков в Харькове, и это для нас очень важно. Сейчас в городе открыто 13 мемориальных досок полякам. Наверное, нет города, в котором их было бы больше», - сказал консул.

Петр Стаханчик добавил, что Генеральное консульство Республики Польши в Харькове является единственным профессиональным дипломатическим представительством страны-члена Евросоюза и страны-члена Вышеградской группы. Он также отметил, что в феврале группа будет отмечать 30-летие с момента основания.

«По этому поводу совместно с Департаментом международного сотрудничества горсовета уже планируем онлайн-конференцию, а в мае в Харькове откроем выставку, посвященную Вышеградской группе. Также планируется совместный проект по развитию урбан-туризма. Мы примем участие в разработке программы экскурсий по Харькову с посещением мест, связанных с Польшей и поляками», - поделился планами Петр Стаханчик.

Участники встречи также отметили, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но после ее окончания полноценное сотрудничество между городами-побратимами возобновится. В частности, планируется вернуть авиарейс Харьков-Варшава, который до пандемии был очень затребованным для харьковчан.

«Мы продолжим развивать сотрудничество абсолютно во всех сферах, начиная от культуры и заканчивая экономикой. Товарооборот между Харьковом и Республикой Польшей постоянно увеличивается. Да, пандемия вносит свои коррективы, но мы рассчитываем на увеличение темпов его роста», - подчеркнул Игорь Терехов.